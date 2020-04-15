Под Екатеринбургом произошло ДТП с участием фуры, груженной макулатурой

Сегодня утром на Московском тракте в направлении Перми произошло ДТП. Водитель фуры, груженной макулатурой, не справился с управлением автомашиной и допустил опрокидывание своего транспортного средства на бок. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.Двигаясь со стороны Екатеринбурга, съезжая с развязки ЕКАД, 50-летний водитель не обеспечил постоянный контроль, не справился с управлением автомашины «Интернационал» и допустил опрокидывание своего транспортного средства. В результате ДТП водитель не пострадал. Затруднений в движении в данный момент нет.