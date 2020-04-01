Александр Незлобин оплатил адвоката родному брату, обвиняемому в мошенничестве

18:11 | 3.04.2020

На фото Александр Незлобин. Источник: ТНТ

Стали известны некоторые подробности расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в отношении руководителя Управления культуры Полевского городского округа Максима Незлобина. По данным veved.ru в течение длительного времени в подведомственных Управлению муниципальных учреждениях фиктивно трудоустраивались граждане, фактически не выполнявшие никаких обязанностей, но получающие за это зарплату из бюджета Полевского городского округа.



На сегодняшний день известно как минимум о пяти эпизодах противоправной деятельности, и, не исключено, что их количество будет увеличиваться в ходе дальнейшего расследования, которым занимаются сотрудники Полевского следственного отдела СУ СК по Свердловской области при оперативном сопровождении сотрудников полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.



Источники, близкие к семье Максима Незлобина, сообщили корреспонденту veved.ru, что адвоката ему прислал и оплатил родной брат Александр Незлобин – бывший резидент «Comedy Club». О Максиме Незлобине известно, что он является заядлым игроком – ранее он был замечен в одном из подпольных покерных клубов в Екатеринбурге.



В настоящее время обвинение предъявлено только Незлобину, но источники издания отмечают, что круг подозреваемых может расшириться. Так, обыски проходили также у директора муниципального казенного учреждения «Феникс» Ивана Куща – известного в городе общественника и ведущего городских мероприятий (его сотовый телефон выключен, связаться с ним не удалось), некоего Исаенко и Субобтиной (предположительно, главного бухгалтера Управления культуры).



Напомним, что в отношении Максима Незлобина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





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