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18:56 | 30.03.2020

Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В Свердловской области ввели режим самоизоляции граждан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим самоизоляции граждан по всему региону. Соответствующий указ он подписал сегодня, 30 марта.

Теперь жители должны не покидать места проживания, кроме случаев обращения за неотложной медицинской помощью, следования к месту работы или к магазину, если он расположен на расстоянии не более 100 метров от дома. Можно будет выходить выкидывать мусор и выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома.

Также Куйвашев поручил приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях, кроме тех, которые осуществляются по предварительной записи. Все госуслуги, которые могут оказываться в электронном виде, будут предоставляться только таким образом.

Все торговые центры, кинотеатры и театры по-прежнему будут закрыты, а все массовые мероприятия запрещены.

Кроме того, все граждане, прибывающие на Средний Урал, обязаны самоизолироваться в течение 14 дней, а также сообщать о прибытии в регион на номер 112. При появлении симптомов ОРВИ необходимо обращаться за медпомощью на дому.

Также теперь не допускается одновременное нахождение в салоне легкового автомобиля более двух человек. Исключение сделано только для членов одной семьи и близких родственников.

Напомним, что 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели подобные ограничения на передвижения граждан. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных вблизи от дома и вынести мусор.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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написал: Вирусня   |   Сегодня, 19:30  
 
У меня нет магазина на расстоянии 100 метров от дома... Будем с голоду подыхать. Зато здоровые!
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написал: лагуна   |   Сегодня, 20:23  
 
А у нас мусорных баков метров триста(
  [цитировать]
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