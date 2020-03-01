Новости дня
18:56 | 30.03.2020
Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области
В Свердловской области ввели режим самоизоляции граждан
Теперь жители должны не покидать места проживания, кроме случаев обращения за неотложной медицинской помощью, следования к месту работы или к магазину, если он расположен на расстоянии не более 100 метров от дома. Можно будет выходить выкидывать мусор и выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома.
Также Куйвашев поручил приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях, кроме тех, которые осуществляются по предварительной записи. Все госуслуги, которые могут оказываться в электронном виде, будут предоставляться только таким образом.
Все торговые центры, кинотеатры и театры по-прежнему будут закрыты, а все массовые мероприятия запрещены.
Кроме того, все граждане, прибывающие на Средний Урал, обязаны самоизолироваться в течение 14 дней, а также сообщать о прибытии в регион на номер 112. При появлении симптомов ОРВИ необходимо обращаться за медпомощью на дому.
Также теперь не допускается одновременное нахождение в салоне легкового автомобиля более двух человек. Исключение сделано только для членов одной семьи и близких родственников.
Напомним, что 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели подобные ограничения на передвижения граждан. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных вблизи от дома и вынести мусор.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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