Сотрудники Северского трубного завода Свердловской области приняли участие в донорской акции

18:23 | 27.03.2020

Фото: БФ «Синара»

В Свердловской области сотрудники Северского трубного завода приняли участие в ежегодной донорской акции Благотворительного фонда «Синара» «Вернем улыбку детям».



Сдавать кровь сотрудники приехали в Областную детскую клиническую больницу. Некоторые принимают участие в акциях на регулярной основе. Так получилось и у электромеханика электромеханика Северского трубного завода Ильи Мокерова. За всю жизнь он сдал более 20 литров крови, а в 2017 году он получил звание Почетного донора России.



Как отметила президент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая, донорство это одно из ключевых направлений проекта «Корпоративное гражданство».



«Наши сотрудники, которые поддерживают донорскую акцию, это люди с большим сердцем, благодаря им нам удается внести свой вклад в создание банка крови, который необходим для успешного лечения детей с онкогемотологическими заболеваниями. Поскольку для одного ребенка требуются не менее пяти доноров, имеющих одну группу крови, то наша задача постоянно привлекать новых участников акции и расширять группу постоянных доноров», - сказала Левицкая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»