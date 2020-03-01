В Екатеринбурге упавшая с моста ледяная глыба разбила лобовое стекло машины

15:25 | 19.03.2020

Сегодня в Екатеринбурге с пешеходного моста в районе улицы Крестинского, 40 упала ледяная глыба и разила автомобиль, проезжавший мимо.



Как рассказала E1.RU очевидица происшествия Марина, машина двигалась по Объездной со стороны улицы 8 Марта, когда с моста на автомобиль упал снег и разбил лобовое стекло. «Мы поехали в полицию писать заявление. Будем искать управляющую компанию, которая должна заниматься чисткой этого моста», – отмечает Марина.



В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявление от пострадавших принято, уже проводится проверка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»