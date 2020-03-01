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17:41 | 17.03.2020
В Екатеринбурге пройдёт митинг против конституционной реформы в России
Протестная акция объединит социалистические несистемные организации Екатеринбурга и представителей «Демократической коалиции». В митинге примут участие такие организации, как «РСД», «Парнас», «Левое социалистическое действие», «Выбор!», «Екатеринбург – за свободу», «Открытая Россия» и другие.
Заявителями митинга выступили Александр Михайлов (Левый Блок) и Андрей Хабаров (КПСС). Мероприятие согласовано с Министерством общественной безопасности Свердловской области.
«Президент России Владимир Путин инициировал внесение поправок в Конституцию РФ. Мы изначально предупреждали, что весь этот процесс делается ради одной цели – сохранить власть текущего президента, который не имел права участвовать в выборах в 2024 году. В связи с этим мы решили оставить в стороне наши идеологические разногласия и провести совместный митинг – обсуждение поправок в Конституцию со всеми неравнодушными горожанами», – рассказывают организаторы акции.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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