В Екатеринбурге пройдёт митинг против конституционной реформы в России

17:41 | 17.03.2020

22 марта в Екатеринбурге пройдёт митинг против поправок в Конституцию России. Мероприятие пройдёт в парке Чкалова и начнётся в 14:00.



Протестная акция объединит социалистические несистемные организации Екатеринбурга и представителей «Демократической коалиции». В митинге примут участие такие организации, как «РСД», «Парнас», «Левое социалистическое действие», «Выбор!», «Екатеринбург – за свободу», «Открытая Россия» и другие.



Заявителями митинга выступили Александр Михайлов (Левый Блок) и Андрей Хабаров (КПСС). Мероприятие согласовано с Министерством общественной безопасности Свердловской области.



«Президент России Владимир Путин инициировал внесение поправок в Конституцию РФ. Мы изначально предупреждали, что весь этот процесс делается ради одной цели – сохранить власть текущего президента, который не имел права участвовать в выборах в 2024 году. В связи с этим мы решили оставить в стороне наши идеологические разногласия и провести совместный митинг – обсуждение поправок в Конституцию со всеми неравнодушными горожанами», – рассказывают организаторы акции.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»