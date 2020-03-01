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15:26 | 10.03.2020
Свердловское отделение Российского экологического общества объявляет о наборе общественных инспекторов
«Мы хотим видеть в числе сторонников Российского экологического общества и специалистов в сфере экологии, и обычных граждан, для которых важно состояние окружающей среды. Поэтому работа отделения будет выстроена так, чтобы каждый мог внести свой вклад в общее дело. Общественные инспекторы будут принимать участие в контрольно-ревизионных мероприятиях, представлять отделение РЭО на межрегиональных событиях, связанных с защитой окружающей среды и экологией. Те, кто не обладает специальными знаниями в природоохранной сфере, смогут участвовать в акциях просветительского характера, в субботниках, высадке деревьев, и т.д. В любом случае, ценен вклад каждого», — сказал руководитель свердловского отделения РЭО депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.
Чтобы присоединиться к Российскому экологическому обществу, нужно отправить информацию о себе на электронный адрес свердловского регионального отделения ecosociety66@gmail.com. В письме необходимо указать, есть ли опыт работы, связанный с экологией, природоохранной деятельностью, образование; являетесь ли вы государственным или муниципальным служащим; есть ли свободное время, чтобы заниматься общественной деятельностью. Опыт организаторской деятельности приветствуется. Также в письме нужно указать свои контакты.
Добавим, что начинает работу и приемная Свердловского отделения РЭО — по адресу проезд Решетникова, 22, офис № 317. Контактный телефон: 8900-038-22-99.
Справка: Свердловское региональное отделение Российского экологического общества начало работу в феврале 2019 года. Председателем СРО РЭО стал Алексей Вихарев. К задачам Свердловского регионального отделения, в первую очередь, относится объединение экологических активистов, проведение мероприятий просветительского характера, мастер-классов для детей и взрослых, а также общественный мониторинг экологической ситуации в Свердловской области.
© «Вечерние ведомости»
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