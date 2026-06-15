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Проводившую «лечебные медитации» екатеринбурженку будут судить за мошенничество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительницу Екатеринбурга, якобы проводившую духовные медитации для улучшения ментального и физического здоровья, будут судить за мошенничество.
По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемая предложила потерпевшей психологическую помощь и вплоть до декабря получала от неё деньги за проведение «лечебных медитаций». Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, за это время она похитила 8,5 миллиона рублей.
На этом история не закончилась. В какой-то момент девушка также связалась с отцом потерпевшей и заявила ему, что его дочь якобы должна ей 1,5 миллиона рублей. Мужчина, поверив, заплатил ей.
Теперь «духовную целительницу» будут судить по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в особо крупном размере). Уголовное дело будет рассматривать Академический районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемая предложила потерпевшей психологическую помощь и вплоть до декабря получала от неё деньги за проведение «лечебных медитаций». Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, за это время она похитила 8,5 миллиона рублей.
На этом история не закончилась. В какой-то момент девушка также связалась с отцом потерпевшей и заявила ему, что его дочь якобы должна ей 1,5 миллиона рублей. Мужчина, поверив, заплатил ей.
Теперь «духовную целительницу» будут судить по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в особо крупном размере). Уголовное дело будет рассматривать Академический районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
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