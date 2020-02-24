Между администрацией и думой Екатеринбурга новый раздрай, теперь из-за коронавируса

12:49 | 2.03.2020

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Эпидемия коронавируса в мире породила новый конфликт между екатеринбургскими чиновниками и депутатами. Как мы писали ранее, прибывший недавно из Италии, где ситуация с новым коронавирусом COVID-2019, по сути, вышла из под контроля властей, депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев принял самостоятельное решение две недели просидеть на карантине. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Facebook. Согласовав своё решение с председателем думы Игорем Володиным, Киселёв до 15 марта откажется от посещения массовых мероприятий и заседаний гордумы, а работать будет из дома.



«Я отменяю все встречи, отказываюсь от посещения массовых мероприятий. На две недели точно. До 15 марта. Работаю дома. Был поддержан, тем более, что сегодня именно Дума и депутаты, а не администрация, более жестко ставит вопрос о профилактике, о мерах предосторожности», — написал Киселев в Facebook. Кроме того, депутата возмутила ситуация с забором анализов на коронавирус в больницах Екатеринбурга, где по приезду из Италии он попытался это сделать. Попросив врачей взять у него анализы на коронавирус, он услышал ответ, что это функция Роспотребнадзора. «То есть нужно специальное решение федерального Роспотребнадзора, чтобы у простого гражданина, прибывшего из Италии, взяли анализы. А Италии на момент моего обращения не было в списке стран, по которым идет работа. Были Китай, Иран, Южная Корея. Соответственно, гуляй Вася», — возмущается Киселёв.



Однако эти сознательные действия Киселева, похоже, привели в некое раздражение некоторых чиновников ратуши – в телеграм-каналах, близких к «серому дому», оппозиционного депутата пытаются обвинить в «продлении отпуска» и нежелании работать.



Напомним, на прошедшей неделе, во вторник, спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин из соображения эпидемиологической безопасности горожан на совещании предложил отправить на карантин группу чиновников администрации города, включая заместителя главы муниципалитета по связям с общественностью Екатерину Куземку, которые также недавно вернулись из командировки в Италию. Однако инициатива Володина поддержки не получила, более того, мэр столицы Урала Высокинский воспринял это предложение как шутку, а зря.



«Московский комсомолец», ссылаясь на издание The Guardian, пишет, что очень вероятно, коронавирус циркулировал по Италии в течение нескольких недель до своего обнаружения и объявления карантинных мероприятий. Именно это и спровоцировало массовую вспышку сейчас и распространение нового вируса по Европе. Специалисты считают, вирус присутствовал в карантинных ныне районах с середины января.



По данным на 1 марта, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в Италии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1694. Только за сутки с 29 февраля по 1 марта, жертвами коронавируса в стране стали еще пять человек. Число погибших от заболевания в Италии превысило 30 человек. При этом более 80 человек вылечились. По словам Боррелли, около 51 процента зараженных находятся на карантине дома, у них нет симптомов заболевания. Еще девять процентов от общего числа заразившихся находятся в отделениях интенсивной терапии, пишет Lenta.ru.



Сама Екатерина Кузёмка сославшись на важность вопросов, которыми она занимается, не забыв про 75-летие Победы, крайне нервно и болезненно отреагировала на предложение председателя думы, вспомнив про его поездку в Африку, про СанПиНы, и законодательство, которое не позволяет ей болеть, а также про многое другое:



«Во-первых, у нас по всем нормам законодательства и СанПиНам только Китай входит в зону особой проверки прибывающих граждан. Во-вторых, мы были в Генуе, Турине и Алессандрии, городах, где нет ни одного больного коронавирусом. В-третьих, в аэропортах мы проходили санитарный досмотр, включая тепловизоры. В самолетах и аэропортах нами были предприняты барьерные меры, мы летели в масках. В-четвертых, почему он предлагает поместить на карантин только меня? А не всех участников городской и областной делегаций, включая нашего министра [инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову]? На сегодняшний день у председателя думы нет никаких нормативных и моральных оснований делать такие заявления».



«Мы были в Италии пять дней, у нас был очень плотный график – по 5-7 встреч в день. За это время симптомы должны были проявиться. Но их нет. Все мы прекрасно себя чувствуем и работаем. Володин зачем-то раскачивает панические настроения по короновирусу - уже не в первый раз. Хотя депутаты должны работать с населением, вести разъяснительную работу, а не способствовать распространению паники. Она губительна для любого города. Жаль, что у спикера нет других проблем, кроме того, чтобы упрятать именно меня в карантин. Хотя, возможно, это связано с незнанием законодательства. Он, кстати, сам недавно вернулся из Африки, но при этом не ставил прививок и не проверился по возвращению. А не завез ли он в Екатеринбург какую-нибудь экзотическую болезнь?»



«У меня сейчас на повестке подготовка к 75-летию Победы, заявка на «трудовую доблесть», соглашения с Турином и Алессандрией, мы выходим на побратимские отношений с Генуей… Я бы сама с удовольствием провела пару недель в санатории, но по закону не имею на это права. А вот имеет ли право спикер думы делать такие публичные заявления, негативно влияющие на репутацию должностного лица - отдельный вопрос».



Всё так, задачи стоящие перед Екатериной Куземкой, безусловно, важны, но думать нужно прежде всего о жителях города, в котором ты живёшь и работаешь. И в предложении Володина речь идёт не о панике, а об элементарной безопасности. Кроме этого, надо понимать, что инкубационный период коронавируса все-таки не 5-7 дней, как отметила Куземка в своем заявлении, а 14, и даже, по информации ВОЗ, может доходить и до 24 дня. Сейчас самое главное, чтобы беспечность и боязнь чиновников городской администрации признать необходимость в мерах безопасности, не привели к массовому заражению екатеринбуржцев, все-таки во времена эпидемий перестраховаться лучше, чем упустить все из-под контроля.



В отличие от вице-мэра Екатеринбурга, голливудский актёр Том Круз и его коллеги по творческому коллективу не устраивая истерик, не высказывая недовольства, согласились с тем, что их поместили под карантин из-за разбушевавшейся в Италии вспышки коронавируса. Для них безопасность более важна, чем личные амбиции. Напомним, актер снимается в седьмой части боевика «Миссия невыполнима», съёмки намечались в Венеции, куда и прибыла съёмочная группа.



Отметим, что по состоянию на утро 2 марта число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 88 тыс. человек, из них погибли 3044 человека. Италия на сегодняшний день является третьей по количеству заболевших.

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