16:47 | 26.02.2020

Фото: подпредство РФ в УрФО

Главным федеральным инспектором по Свердловской области стал Андрей Руцинский. Соответствующее распоряжение подписал полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов.



Известно, что ранее, с ноября 2018 года Андрей Руцинский был главным федеральным инспектором по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Также он был главным федеральным инспектором в Карачаево-Черкесской Республике, в Ставропольском крае и в Тюменской области. Он награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова.



Руцинский родился 29 апреля 1957 года в Черкесске Ставропольского края. Окончил Ставропольский политехнический институт по специальности технология машиностроения и Академию ФСБ России (юриспруденция). Женат, воспитывает двоих сыновей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»