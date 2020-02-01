В Свердловской области младший медперсонал загоняют за порог бедности

16:18 | 25.02.2020

В центральной районной больнице Артемовского разворачивается кадровый скандал – санитарок заставили перевестись на ставку уборщиц, снизив им заработную плату. За помощью женщины обратились к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину, который планирует озвучить проблему с трибуны федерального парламента и направил запрос в областную прокуратуру на имя Сергея Охлопкова.



Дмитрия Ионина возмутило что главврач ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная больница» Андрей Карташов переводит санитарок в уборщицы вопреки заявлению президента России Владимира Путина о недопустимости подобных шагов: «Санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу, но начали их переводить в уборщицы. Ну зачем?», — спросил Владимир Путин на заседании Госсовета.



Процесс перевода начался еще в 2016 году. Тогда недовольный медперсонал пожаловался в прокуратуру. После вмешательства надзорного ведомства от затеи отказались, а санитарки прошли обучение в Екатеринбурге и подтвердили свою квалификацию младшего медицинского персонала.



«В 2018 году санитарок снова пригласили к руководству и сказали, что все эти манипуляции нужны для "выполнения показателей зарплаты медперсонала по национальному проекту". Дескать, поймите и войдите в положение. Предложили совместительство: на полставки - санитарка, на полставки - уборщица. Под давлением люди согласились. Как оказалось позже - зря. "Дай палец - откусят руку". И вот, уже после выступления Президента о недопустимости таких действий, главврач Карташов предложил работникам новые условия договоров - оклад уборщицы плюс 0,5 оклад санитарки. А, в итоге, людям вообще стали платить основной оклад - уборщицы, а из оклада санитарки - только в случае переработки», – рассказал Дмитрий Ионин.



На днях депутат съездил в Артёмовский, где встретился с недовольными сотрудниками, которые отказались соглашаться на эти условия и испытывают сейчас огромное давление.



«Люди рассказывают, что функциональные обязанности остались прежними - как санитарок, в том числе работа с биоматериалом и аппаратурой. Но если раньше на руки с доплатами они получали в районе 25 тыс. рублей, то сейчас бывают месяцы, когда им вынужденно доплачивают до МРОТ. Но эти цифры уже не учитываются при расчете средней зарплаты медработников, так как уборщицы не входят в эту категорию. И главврач красиво отчитывается на все уровни о выполнении показателей роста зарплаты. Еще бы, учитывая, что у него самого зарплата - выше, чем у федерального министра, а всех работников с низкой зарплатой - просто вычеркнули из статистики. Вот такая манипуляция с зарплатами, которая загоняет младший медперсонал на порог бедности», – добавил Дмитрий Ионин.



Отметим, что в прошлом году в ЦРБ Артемовского неоднократно выявляли нарушения сотрудники Роспотребнадзора и Государственной инспекции труда в Свердловской области.

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