«Коляда-театр» в Екатеринбурге рискует закрыться

Известный уральский драматург и режиссер Николай Коляда обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой оказать финансовую поддержку. Если таковой не будет, директору придется закрыть театр.На своей странице в Facebook Коляда опубликовал ранее направленное письмо главе региона. Помимо прочего, директор театра попросил взять учреждение на областное финансирование или найти какой-то другой вариант помощи. В комментарии к посту драматург написал, что все написанное в письме – правда. «Не могу больше. Трудно мне». Он также отметил, что с сентября снизилась посещаемость. Режиссер считает, что люди не хотят тратить деньги на театр, «зарплата маленькая у людей», что сказывается на финансовой части жизнедеятельности культучреждения. При этом драматург добавил, что такое состояние не зависит от качества постановок – в Москве все экзамены сданы, спектакли в столице оценены по достоинству.Известно, что сегодня руководителю "Коляда-Театра" позвонил замгубернатора Павел Креков. Он пообещал приехать к уральскому драматургу в субботу и всё обсудить.«Коляда-Театр» существует на собственные средства. Власти помогали с помещением и иногда выделяли средства на фестивали. Остальное финансирование составляют гонорары Николая Коляды.