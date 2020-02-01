Камышлов второй год подряд заслужил звание «город-сугроб»

«У администрации видимо такая логика: зачем сейчас вкладывать деньги, если скоро само все растает?» - пишут горожане в соцсетях

Трактор на площади жители видят почти каждый день

Жители Камышлова жалуются на некачественную уборку улично-дорожной сети от снега. Как и в прошлом году, когда Камышлов получил в СМИ неформальное звание «город-сугроб», проезжая часть почти не убирается, тротуары покрыты ледяной коркой. «Позорище администрации и коммунальным службам», «когда уже чиновники начнут работать, а не просто получать зарплату от нас с вами?» – подобных сообщений в камышловских пабликах можно насчитать десятки.Накануне жители города обратились в редакцию «Вечерних ведомостей» с открытым письмом, устав ждать реакции мэрии на их просьбы.«Просим вас помочь нам достучаться до губернатора Евгения Куйвашева! Вот уже не первый год, а точнее с момента прихода к власти в нашем городе Алексея Половникова, содержание муниципальных дорог практически отсутствует! Дороги не то, что своевременно не убирают, но зачастую вообще рабочие не выезжают после снегопадов на уборку снега и посыпку противогололедным материалом. На второстепенных улицах снегоуборочной техники не видим вообще всю зиму! Снег с городских улиц не вывозится, дороги заужены, весной все наши дома и подвалы утонут, покроются плесенью. Почему у нас чиновники начинают шевелиться, только когда приезжает Президент Владимир Путин? Как то уж сильно подозрительно бездействие местной прокуратуры и других проверяющих органов, при таком вызывающем поведении местной администрации!», – сказано в обращении.В подтверждение своих слов читатели поделились с редакцией фотографиями с улиц города. Судя по всему, мэрия действительно решила устроить для горожан настоящий зимний квест. При этом администрация зачем-то едва ли в ежедневном режиме чистит от снега главную площадь.