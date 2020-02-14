В Екатеринбурге утвердили зону охраны культурного наследия «Глазная лечебница имени А.А. Миславского»

14:21 | 16.02.2020

В Екатеринбурге утвердили охранную зону объекта культурного наследия регионального значения «Глазная лечебница имени А.А. Миславского» (ул. Челюскинцев, д. 3 /пер. Северный, д. 2). Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.



В охранную зону также вошли «Корпус лечебный» и «Флигель». Теперь, согласно документу, в границах охранной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства.



Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Алёну Кульпину. Возмещение убытков, причинённых в связи с установлением зон охраны объектов культурного наследия, будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»