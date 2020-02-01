К зданию ФСБ в Екатеринбурге вышли защитники фигурантов дела «Сети» на одиночные пикеты

Сегодня, 14 февраля, в 18:30 городские активисты собрались у здания ФСБ в Екатеринбурге для проведения одиночных пикетов в защиту фигурантов дела «Сети».Так, Семен вышел на одиночный пикет в поддержку людей, которым грозит до 18 лет лишения свободы: «Я считаю, что пытки и политические дела в России должны быть закончены. В нашей стране должна быть свобода слова, не должны быть сфабрикованы дела. Я считаю, что это дело касается каждого, потому что сегодня приходят за антифашистами, завтра приходят за теми, кто выступает за права женщин, права животных, за социализм и другие социальные движения. Сегодня они, завтра мы», – заявляет общественник.Кирилл вышел, потому что возмущен приговором, который получили девять фигурантов скандального дела – от 6 до 18 лет колонии общего и строгого режима. «Это просто шокирующая информация. Я считаю, что эти люди вообще не заслужили того, чтобы пребывать даже в следственном изоляторе, не говоря уже о заключении. И я уверен, что силовые структуры для того, чтобы выполнять план по раскрываемости дел и для того, чтобы получать какое-то продвижение по карьерной лестнице, фабрикуют дела. Это ведь не первый случай, когда были попытки оклеветать антифашистов. Например, в 2010 году. Там, правда был Центр «Э» (центр по противодействию экстремизму – прим.ред.), который фабриковал дела; они попытались внедрить своих агентов в ячейки антифашистов и сделали удостоверения, на которых было написано «Красная анархия скинхедов». Потому что, видимо, не смогли нормально перевести аббревиатуру Red&Anarchist`s Skinheads («Содружество красных и анархистских скинхедов» – прим.ред.) и дело развалилось, потому что над ним, видимо, очень плохо поработали. Годы прошли, специалисты научились, и теперь, правда, при помощи судей и прокуроров, им удается так вот сажать молодых людей за убеждения на огромный срок», – комментирует пикетчик.Марина, еще одна пикетчица-одиночка, говорит, что много читала о деле «Сети», что-то узнавала сама. «Мне до последнего хотелось найти признаки того, что ребята действительно виноваты, что есть основания для задержания. Но сколько бы я ни пыталась найти, я все больше убеждалась, что причины произошедшего отсутствуют. Я думаю, что фигурантов дела, если не освободят, то, может, наказание смягчат», – говорит екатеринбурженка.Ирина Скачкова, активистка, простоявшая дольше всех на массовом одиночном пикете, уверена, что парней осудили несправедливо: «Мало того, что несправедливо, их еще и пытали, и выбили показания. Я считаю, что в моем государстве такое не должно твориться. Я очень надеюсь, что приговор будет отменен, также, как было с Иваном Голуновым», – заявляет женщина.Мероприятие прошло спокойно. Граждане общались и между собой, и с представителями власти. За то время, пока активисты стояли на улице к ним подходили трое сотрудников полиции для разъяснения правил одиночного пикета и выяснения причин и обстоятельств их появления у здания УФСБ по Свердловской области.Сообщается, что сотрудники полиции и сотрудники министерства общественной безопасности вели себя вежливо. Все прошло без нарушений. Задержаний не было.Напомним, военный суд Пензы вынес приговор семерым анархистам, обвинив их в организации террористического сообщества «Сеть» и участии в нем. В общей сложности они приговорены к 86 годам колонии общего и строгого режима. Данное дело имеет широкий общественный резонанс, прежде всего, из-за заявлений фигурантов о пытках сотрудниками спецслужб. ФСБ и свидетели со стороны обвинения утверждают, что обвиняемые, придерживающиеся левых и антифашистских взглядов, намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году с помощью взрывов «раскачать народные массы» и устроить вооруженный мятеж против властей.