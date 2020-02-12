Администрация Екатеринбурга закроется от жителей по совету ФСБ

13:26 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

Администрация Екатеринбурга планирует ввести пропускной режим в здание ратуши. Руководитель аппарата мэрии Илья Захаров сообщил, что режим может быть введен уже осенью этого года.



Чиновник отмечает, что это делается «исключительно в целях обеспечения безопасности». Такая рекомендация поступила от ФСБ в декабре прошлого года, когда в здании администрации проходили учения. Предположительно, войти в ратушу можно будет при предъявлении паспорта и указании имени работника, к которому гражданин идет. Однако нюансы пропуска еще обсуждаются.



Сейчас практически любой человек может попасть в мэрию – за исключением правого крыла на третьем этаже основного корпуса мэрии на проспекте Ленина. Там расположен кабинет главы и его замов, и просто так туда пройти нельзя.



Предполагается, что на первом этаже дума откроет дежурную приемную для граждан. Там будут работать сотрудник думского аппарата и один депутат. Возможно, появится график дежурства народных избранников.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»