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13:26 | 13.02.2020
Фото: yandex.ru
Администрация Екатеринбурга закроется от жителей по совету ФСБ
Чиновник отмечает, что это делается «исключительно в целях обеспечения безопасности». Такая рекомендация поступила от ФСБ в декабре прошлого года, когда в здании администрации проходили учения. Предположительно, войти в ратушу можно будет при предъявлении паспорта и указании имени работника, к которому гражданин идет. Однако нюансы пропуска еще обсуждаются.
Сейчас практически любой человек может попасть в мэрию – за исключением правого крыла на третьем этаже основного корпуса мэрии на проспекте Ленина. Там расположен кабинет главы и его замов, и просто так туда пройти нельзя.
Предполагается, что на первом этаже дума откроет дежурную приемную для граждан. Там будут работать сотрудник думского аппарата и один депутат. Возможно, появится график дежурства народных избранников.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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