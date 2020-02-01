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20:47 | 10.02.2020

Фото: скриншот видео Максима Ахтямова в Instagram

В Екатеринбурге в гонке на Верх-Исетском пруду разбились 13 автомобилей

В уральской столице в третьем этапе гонки Ural Winter Endurance на Верх-Исетском пруду разбились 13 машин, об этом сообщили участники соревнований. Фото и видео гонщики разместили на своих страничках в соцсетях.

Так, один из роликов в сеть выложил Максим Ахтямов. По его мнению, авария случилась из-за того, что машины очень плотно поставили на старте.

Видео с происшествием можно посмотреть также на канале MotivEkt.

Напомним, что гонка проходила 9 февраля на трассе ледового автодрома «Куба».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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