В Екатеринбурге в гонке на Верх-Исетском пруду разбились 13 автомобилей

20:47 | 10.02.2020

Фото: скриншот видео Максима Ахтямова в Instagram

В уральской столице в третьем этапе гонки Ural Winter Endurance на Верх-Исетском пруду разбились 13 машин, об этом сообщили участники соревнований. Фото и видео гонщики разместили на своих страничках в соцсетях.



Так, один из роликов в сеть выложил Максим Ахтямов. По его мнению, авария случилась из-за того, что машины очень плотно поставили на старте.



Видео с происшествием можно посмотреть также на канале MotivEkt.



Напомним, что гонка проходила 9 февраля на трассе ледового автодрома «Куба».





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»