В Екатеринбурге на улице Щорса при возгорании машины погиб человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 28 ноября, в Екатеринбурге на улице Щорса в салоне Daewoo Nexia вспыхнул пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили его за две минуты, но не обошлось без жертв.Как сообщают в официальном телеграм-канале МЧС по Свердловской области, в результате происшествия погиб человек. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.Всего на тушение выезжало шесть спасателей на двух единицах техники.