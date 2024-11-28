Учёные УрФУ разработали технологию производства огнеупорного цемента





– отметил соавтор разработки, заведующий кафедрой материаловедения в строительстве УрФУ Федор Капустин. «В Россию огнеупорный алюминатный цемент поставляли из Германии и Франции. Но из-за санкций поставки прекратились. Сегодня такой цемент закупают в Китае и Казахстане. Однако алюминатный цемент из Китая поставляется не всегда должного качества, а цена на цемент из Казахстана выше на 20%»,

Фото предоставлено УрФУ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты УрФУ разработали технологию производства огнеупорного цемента – алюминатного, который способен выдержать температуру свыше 1600°С и давление порядка 800 килограмм на квадратный сантиметр.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе университета, их технология делает цемент на 50% дешевле зарубежных аналогов. Ожидается, что она поможет наладить собственное производство и заменить импортный цемент на отечественный.В связи с этим перед учёными была поставлена задача – научиться делать цемент самим, да так, чтобы качество было не хуже, чем в других странах.Учёные отмечают, что для своего цемента на Урале есть необходимое сырье, которое уже производят в Каменске-Уральском. Также ещё есть несколько предприятий, которые делают всё необходимое. Благодаря этому отечественный цемент становится дешевле зарубежных аналогов.Однако главным препятствием к налаживанию собственного производства остаётся отсутствие заводов, которые могли бы его производить. Потому что существующие предприятия не рассчитаны на его изготовление, а строить новый дорого и долго. Поэтому сейчас учёные предлагают попробовать производить такой цемент на заводах по изготовлению огнеупорного бетона и изделий из них, так как технологический процесс производства очень похож.