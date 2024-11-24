На год закроют движение по улице Авангардной в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге весь следующий год нельзя будет проехать по улице Авангардной из-за строительства многоэтажки в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Кировградской.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, с 1 января по 31 декабря 2025 года будет закрыт участок от дома № 10 по Кировградской до дома № 9 по Авангардной.Объезжать перекрытие предлагают по улицам Машиностроителей, Кировградской, Красных Борцов и Калинина.