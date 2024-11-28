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Эксперты поделились советами по поиску надёжного работодателя

18.33 Пятница, 29 ноября 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Поиск работы – это всегда стресс, и неважно идёт ли речь о первом заработке или о смене места работы. Редко, когда этот процесс обходится без переживаний, и, чтобы облегчить поиски, эксперты из команды «Авито Работа» поделились ключевыми правила при выборе надёжного работодателя.

Первое, что рекомендуют делать при поиске работы, – это выбирать только крупные и проверенные площадки, которые модерируют вакансии и компании. Предложений из мессенджеров, социальных сетей или SMS-рассылок советуют избегать, особенно если в требования указаны очень простые задачи или, наоборот, нечетко описаны условия труда, а зарплату при этом предлагают высокую.

Второе, что можно сделать, чтобы ещё больше обезопасить себя, – обращать на вакансии, которые отмечаются, как проверенные. Как правило, на всех площадках по поиску работы проверенные работодатели имеют указывающие на это отметки.

Третьеизучить отзывы. Отзывы бывших или действующих сотрудников, которые не сложно найти в интернете, помогают сформировать более полную картину о потенциальном рабочем месте. Однако к этой информации важно подходить критически. Если негативные отзывы единичны, то, вероятно, речь идёт о человеческом факторе, но, если об одних и тех же проблемах говорят разные люди и довольно часто, стоит присмотреть альтернативу.

Четвёртоепроанализировать условия работы и предлагаемую зарплату. Крайне важно сравнивать понравившиеся предложения с другими похожими объявлениями.

«Понятны ли вам условия работы и зоны ответственности, соответствуют ли они должности? Насколько предлагаемая зарплата отличается от сумм, которые указывают в своих объявлениях конкуренты?

Изучение рынка труда помогает правильно оценить, насколько та или иная вакансия подходит вам, и стоит ли дополнительно обсудить с работодателем условия работы»,

– советуют эксперты.


Пятоеуточните все важные детали. Перед тем как подписывать трудовой договор, необходимо обговорить график и формат работы, размер и частоту выплат, обязанности и другие нюансы. Все условия работы должны быть прозрачны.
Также эксперты подчеркивают, что при трудоустройстве работодатель не должен требовать оплату за обучение, оформление документов или «бронирование» вакансии.

Шестое – перед началом работы необходимо заключить договор, так как именно официальное оформление может гарантировать соблюдение всех прав и договоренностей. При подписании договора также важно внимательно изучить все пункты.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:42 В Нижнем Тагиле на проспекте Мира сбили женщину
23:45 Одного из частных автобусных перевозчиков Екатеринбурга оштрафовали за перевозки без лицензии
21:29 Менее половины отловленных в Екатеринбурге бродячих собак удаётся пристроить
21:00 Карпинского врача обвиняют в смерти пациента
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