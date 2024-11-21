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Первого декабря состоится премьера одного из самых ожидаемых сериалов года «Первый номер»
Кадр из сериала предоставлен KION
В ближайшее воскресенье, 1 декабря, на KION состоится премьера одного из самых ожидаемых сериалов года «Первый номер». Это драма про некогда успешного писателя, у которого появляется шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей, и доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит.
Изначально сериал задумывался как комедия о мире глянцевых медиа и его устройстве, но в процессе съемки получилась сложная картина, в которой представителей творческой элиты обещают показать безжалостно остро и честно. Комедийная интонация в сериале сохранилась, но теперь это переосмысление сегодняшних дней.
Авторам сценария стали Сергей Минаев («Духлесс», «The Tелки») и Дмитрий Минаев («Секреты семейной жизни», «Трудные подростки»). А режиссёром Клим Козинский («Вне себя», «13 клиническая»). В ролях – Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актёры.
Изначально сериал задумывался как комедия о мире глянцевых медиа и его устройстве, но в процессе съемки получилась сложная картина, в которой представителей творческой элиты обещают показать безжалостно остро и честно. Комедийная интонация в сериале сохранилась, но теперь это переосмысление сегодняшних дней.
Авторам сценария стали Сергей Минаев («Духлесс», «The Tелки») и Дмитрий Минаев («Секреты семейной жизни», «Трудные подростки»). А режиссёром Клим Козинский («Вне себя», «13 клиническая»). В ролях – Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актёры.
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