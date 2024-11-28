После жестокого убийства двух котов в Алапаевске возбудили уголовное дело

– сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Сотрудниками следственного подразделения ОВД Алапаевска в отношении местного 23-летнего гражданина Ильи Ширшева возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель, совершённое в отношении нескольких животных»,