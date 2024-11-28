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После жестокого убийства двух котов в Алапаевске возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жесткая расправа над котами, жившими при сельскохозяйственном предприятии «Колхоз имени Чапаева» в Алапаевске не прошла бесследно. На живодёра возбудили уголовное дело.
По его данным, живодёр стал избивать котов за то, что они якобы съели его ужин – сосиски с макаронами и хлеб, который он держал в открытом рюкзаке. После расправы молодой человек выбросил тела изученных котов в желоб с навозом.
Видео, которое попало в социальные сети, снимал 16-летний юноша. Придётся ли ему отвечать за съёмку расправы решат в комиссии по делам несовершеннолетних.
«Сотрудниками следственного подразделения ОВД Алапаевска в отношении местного 23-летнего гражданина Ильи Ширшева возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель, совершённое в отношении нескольких животных»,
– сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, живодёр стал избивать котов за то, что они якобы съели его ужин – сосиски с макаронами и хлеб, который он держал в открытом рюкзаке. После расправы молодой человек выбросил тела изученных котов в желоб с навозом.
Видео, которое попало в социальные сети, снимал 16-летний юноша. Придётся ли ему отвечать за съёмку расправы решат в комиссии по делам несовершеннолетних.
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