После рейда в Екатеринбурге несколько десятков иностранцев ждёт депортация

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В четверг, 28 ноября, в Екатеринбурге прошёл очередной профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства. На сей раз иностранных нарушителей разыскивали на территории Железнодорожного административного района города.Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», за день в рамках рейда проверке подверглись 140 человек. Среди них нашлось 20 человек, нарушающих режим пребывания в Российской Федерации и 5 человек, которые осуществляют трудовую деятельность, не получив на это право от российских органов. Всего полицией было составлено 30 административных протоколов, в том числе — за уклонение от прохождения государственной идентификации (дактилоскопии). Нарушителей миграционного законодательства задержали, в их отношении рассматривается вопрос о выдворении за пределы России.В связи с тем, что среди попавших под проверку иностранных граждан оказались лица, бесправно трудящиеся на территории России, претензии возникли и к их работодателям. В отношении двух российских граждан заведена «административка» по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ («привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента»).