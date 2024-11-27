Возрастное ограничение 18+
670 килограммов корма собрал ХК «Автомобилист» во время «Пушистого матча»
Фото: ХК «Автомобилист»
Вчера, 28 ноября, в Екатеринбурге во время «Пушистого матча» – встречи ХК «Автомобилист» и ХК «Авангард» – болельщики принесли 670 килограммов корма, чтобы передать их в помощь приютам для животных.
Напомним, сбор корма организовал ХК «Автомобилист». Его можно было принести к брендированному автомобилю клуба, который стоял рядом с КРК «Уралец», где проходила игра.
«Собрали 670 килограммов корма, добыли победу. Замурчательный вышел вечер!»,
– написали в телеграм-канале екатеринбургского хоккейного клуба.
Напомним, сбор корма организовал ХК «Автомобилист». Его можно было принести к брендированному автомобилю клуба, который стоял рядом с КРК «Уралец», где проходила игра.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за большого количества желающих попасть на домашний матч у ХК «Автомобилист» произошёл сбой на сайте
26 ноября 2024
26 ноября 2024