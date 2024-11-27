670 килограммов корма собрал ХК «Автомобилист» во время «Пушистого матча»





написали в телеграм-канале екатеринбургского хоккейного клуба. «Собрали 670 килограммов корма, добыли победу. Замурчательный вышел вечер!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера, 28 ноября, в Екатеринбурге во время «Пушистого матча» – встречи ХК «Автомобилист» и ХК «Авангард» – болельщики принесли 670 килограммов корма, чтобы передать их в помощь приютам для животных.Напомним, сбор корма организовал ХК «Автомобилист». Его можно было принести к брендированному автомобилю клуба, который стоял рядом с КРК «Уралец», где проходила игра.