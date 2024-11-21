Цены из прошлого можно увидеть на полках екатеринбургских магазинов «Жизньмарт»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ответ на ползучий рост цен, заставляющий небогатых россиян отказываться от одного вида продуктов и урезать себя в потреблении других, сеть «Жизньмарт» запустила социальный проект. В трёх екатеринбургских магазинах компании можно обнаружить полки с ценами двухгодичной давности.Сейчас уже с грустью вспоминается, что в 2022 году 300 грамм творога можно было купить менее, чем за 100 рублей, а литр молока или 200 грамм сметы стоили не более 55 рублей. Но именно по такой цене можно купить эти продукты в трёх «Жизньмартах» — по адресам улица Крестинского, 57а, улица Белинского, 152 и улица Коуровская, 13/3. Там появились «социальные» полки, цены на которых будто застряли в прошлом.«Недавно я встретил совсем худенькую бабушку. Она стояла у перекрёстка, стучалась в окна машин и просила денег на еду. А полгода назад я познакомился с ещё одной бабушкой. Она плакала от голода и рассказывала, что перед ней стоит выбор: заплатить 1,5 тысячи рублей за восстановление паспорта или купить себе еды. Это очень грустно. Мы в «Жизньмарте», по мере своих возможностей, хотим помочь пенсионерам. Ведь это люди, и это ужасно, что они вынуждены выбирать между продуктами и документами, а также ходить по улицам, прося деньги на еду», — поясняет появление такой инициативы основатель торговой сети Иван Зайченко.По его словам, владельцы указанных магазинов согласились вернуться к ценам двухгодичной давности на некоторые товары, понимая, что торговать будут себе в убыток, но и осознавая общественную важность такого начинания. Единственное, что Иван Зайченко и владельцы магазинов основанной им сети надеются на порядочность посетителей и на то, что продукты с ценами из прошлого будут покупать действительно нуждающиеся.