Возрастное ограничение 18+

Цены из прошлого можно увидеть на полках екатеринбургских магазинов «Жизньмарт»

20.22 Пятница, 29 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В ответ на ползучий рост цен, заставляющий небогатых россиян отказываться от одного вида продуктов и урезать себя в потреблении других, сеть «Жизньмарт» запустила социальный проект. В трёх екатеринбургских магазинах компании можно обнаружить полки с ценами двухгодичной давности.

Сейчас уже с грустью вспоминается, что в 2022 году 300 грамм творога можно было купить менее, чем за 100 рублей, а литр молока или 200 грамм сметы стоили не более 55 рублей. Но именно по такой цене можно купить эти продукты в трёх «Жизньмартах» — по адресам улица Крестинского, 57а, улица Белинского, 152 и улица Коуровская, 13/3. Там появились «социальные» полки, цены на которых будто застряли в прошлом.

«Недавно я встретил совсем худенькую бабушку. Она стояла у перекрёстка, стучалась в окна машин и просила денег на еду. А полгода назад я познакомился с ещё одной бабушкой. Она плакала от голода и рассказывала, что перед ней стоит выбор: заплатить 1,5 тысячи рублей за восстановление паспорта или купить себе еды. Это очень грустно. Мы в «Жизньмарте», по мере своих возможностей, хотим помочь пенсионерам. Ведь это люди, и это ужасно, что они вынуждены выбирать между продуктами и документами, а также ходить по улицам, прося деньги на еду», — поясняет появление такой инициативы основатель торговой сети Иван Зайченко.

По его словам, владельцы указанных магазинов согласились вернуться к ценам двухгодичной давности на некоторые товары, понимая, что торговать будут себе в убыток, но и осознавая общественную важность такого начинания. Единственное, что Иван Зайченко и владельцы магазинов основанной им сети надеются на порядочность посетителей и на то, что продукты с ценами из прошлого будут покупать действительно нуждающиеся.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пароль екатеринбургских революционеров стал названием экскурсии
21 ноября 2024
Менее половины отловленных в Екатеринбурге бродячих собак удаётся пристроить
28 ноября 2024
Рядом с детским лагерем под Ревдой поймали наркозакладчика
25 ноября 2024
«Газпромнефть-Аэро» устроила екатеринбургским школьникам экскурсию по Кольцово
22 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:57 Под Нижним Тагилом в дорожной аварии погибли два человека
20:42 День домашних животных отметит Екатеринбургский зоопарк
20:22 Цены из прошлого можно увидеть на полках екатеринбургских магазинов «Жизньмарт»
19:35 Накануне в «пожаре на колёсах» в Екатеринбурге погиб человек
19:14 После рейда в Екатеринбурге несколько десятков иностранцев ждёт депортация
18:54 «Кинопроба» устроит в Екатеринбурге «детский день»
18:33 Эксперты поделились советами по поиску надёжного работодателя
17:34 Похолодание до -15°C и сильный ветер ожидается в выходные в Свердловской области
16:56 Задержанных на Синих Камнях в Екатеринбурге вооружённых людей отпустили
16:47 Первого декабря состоится премьера одного из самых ожидаемых сериалов года «Первый номер»
15:56 Из-за разлитого бензола в Новоуральске закрыли поликлинику №3
14:38 После жестокого убийства двух котов в Алапаевске возбудили уголовное дело
14:28 На год закроют движение по улице Авангардной в Екатеринбурге
14:22 В Каменске-Уральском открылся центр поддержки малого и среднего бизнеса
13:17 Учёные УрФУ разработали технологию производства огнеупорного цемента
12:34 Пруд в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ могут включить в государственный водный реестр
12:04 670 килограммов корма собрал ХК «Автомобилист» во время «Пушистого матча»
11:51 В Екатеринбурге стая бродячих собак продолжает кошмарить горожан
11:18 В Первоуральске будут судить лудомана за долги перед друзьями и родственниками
10:29 Екатеринбуржец свёл счёты с жизнью после просьбы жены выпить таблетки
10:09 В Екатеринбурге на улице Щорса при возгорании машины погиб человек
09:42 В Нижнем Тагиле на проспекте Мира сбили женщину
23:45 Одного из частных автобусных перевозчиков Екатеринбурга оштрафовали за перевозки без лицензии
21:29 Менее половины отловленных в Екатеринбурге бродячих собак удаётся пристроить
21:00 Карпинского врача обвиняют в смерти пациента
20:01 Свердловских пожарных вчера вызывали на 10 происшествий с разгулявшимся огнём
Все новости Свердловской области
17:31 Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги
21:01 Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля
19:42 Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%
10:46 Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
16:44 Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
17:28 В России вылов лососевых стал худшим за 20 лет
16:00 Губернатор прокомментировал наезд на группу пешеходов в Челябинске
15:32 В Челябинске водитель влетел в толпу, есть пострадавшие
15:24 66% россиян продают жилье с помощью агентов по недвижимости
14:49 ОАК: руководители ПАО «Яковлев» и АО «Туполев» покидают свои посты
13:24 В Тбилиси полиция усилила охрану парламента на фоне акций протеста
12:29 В Ростовской области задержан заместитель губернатора
12:15 В Вильнюсе грузовой самолет упал на жилой дом
17:53 Эксперты рассказали, как работают поисковые алгоритмы классифайда
17:33 Эксперты собрали практические советы по продвижению в сфере ремонта и строительства
19:22 Пользователи Авито разместили более 1500 объявлений о бесплатном жилье для жителей приграничных регионов
18:24 Исследование: средняя сумма автокредита в России составила 1 940 130 рублей
17:18 В Греции СМИ проводят всеобщую забастовку 
16:31 Только 7% пожилых россиян владеют базовыми цифровыми навыками
14:33 Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
14:25 Пользователи Авито помогли поисковикам «ЛизаАлерт» приобрести радиооборудование
17:46 Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля
14:54 Давшего взятку руководителю пенсионного фонда бизнесмена из Красноярска оставили на свободе
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
Все новости России и мира
20:57 Под Нижним Тагилом в дорожной аварии погибли два человека
20:42 День домашних животных отметит Екатеринбургский зоопарк
20:22 Цены из прошлого можно увидеть на полках екатеринбургских магазинов «Жизньмарт»
19:35 Накануне в «пожаре на колёсах» в Екатеринбурге погиб человек
19:14 После рейда в Екатеринбурге несколько десятков иностранцев ждёт депортация
18:54 «Кинопроба» устроит в Екатеринбурге «детский день»
18:33 Эксперты поделились советами по поиску надёжного работодателя
17:34 Похолодание до -15°C и сильный ветер ожидается в выходные в Свердловской области
16:56 Задержанных на Синих Камнях в Екатеринбурге вооружённых людей отпустили
16:47 Первого декабря состоится премьера одного из самых ожидаемых сериалов года «Первый номер»
15:57 Ученые Пермского политеха выяснили, как сделать лесные дороги более прочными
15:56 Из-за разлитого бензола в Новоуральске закрыли поликлинику №3
15:55 Росреестр Прикамья разъясняет, что делать с уведомлением о выявлении правообладателя
14:38 После жестокого убийства двух котов в Алапаевске возбудили уголовное дело
14:28 На год закроют движение по улице Авангардной в Екатеринбурге
14:22 В Каменске-Уральском открылся центр поддержки малого и среднего бизнеса
13:17 Учёные УрФУ разработали технологию производства огнеупорного цемента
12:34 Пруд в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ могут включить в государственный водный реестр
12:04 670 килограммов корма собрал ХК «Автомобилист» во время «Пушистого матча»
11:51 В Екатеринбурге стая бродячих собак продолжает кошмарить горожан
11:18 В Первоуральске будут судить лудомана за долги перед друзьями и родственниками
10:49 В ГУФССП России по Пермскому краю прошёл день открытых дверей для студентов
10:29 Екатеринбуржец свёл счёты с жизнью после просьбы жены выпить таблетки
10:09 В Екатеринбурге на улице Щорса при возгорании машины погиб человек
09:42 В Нижнем Тагиле на проспекте Мира сбили женщину
23:45 Одного из частных автобусных перевозчиков Екатеринбурга оштрафовали за перевозки без лицензии
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK