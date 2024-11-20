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День домашних животных отметит Екатеринбургский зоопарк
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В последний день осени Екатеринбургский зоопарк предложит своим посетителям отметить Всемирный день домашних животных. Для этого на завтра готовится специальная программа.
Основным событием Дня домашних животных в Екатеринбургском зоопарке станет познавательное мероприятие «Кошки дикие и домашние». Оно организовано совместно с благотворительным фондом помощи бездомным животным и включает как подробную лекцию о кошках, так и викторину с призами. «Кошачье» мероприятие пройдёт на втором этаже павильона «Южный» и начнётся ровно в полдень.
А в два часа там же начнётся викторина «Знакомые незнакомцы», участники которой должны будут отвечать на вопросы из сферы биологии. Кроме того, в павильоне «Южный» можно будет получить консультацию специалистов по содержанию домашних животных.
Международной традиции отмечать День домашних животных без малого сто лет. Она зародилась в Италии в 1931 году, когда зоозащитники и сообщества по охране природы предложили напоминать людям об ответственности за тех, кого они приручили. С тех пор день действительно стал Всемирным и отмечается во многих странах (с недавних пор — и в России) различными акциями в защиту животных и в поддержку строительства зооприютов.
Основным событием Дня домашних животных в Екатеринбургском зоопарке станет познавательное мероприятие «Кошки дикие и домашние». Оно организовано совместно с благотворительным фондом помощи бездомным животным и включает как подробную лекцию о кошках, так и викторину с призами. «Кошачье» мероприятие пройдёт на втором этаже павильона «Южный» и начнётся ровно в полдень.
А в два часа там же начнётся викторина «Знакомые незнакомцы», участники которой должны будут отвечать на вопросы из сферы биологии. Кроме того, в павильоне «Южный» можно будет получить консультацию специалистов по содержанию домашних животных.
Международной традиции отмечать День домашних животных без малого сто лет. Она зародилась в Италии в 1931 году, когда зоозащитники и сообщества по охране природы предложили напоминать людям об ответственности за тех, кого они приручили. С тех пор день действительно стал Всемирным и отмечается во многих странах (с недавних пор — и в России) различными акциями в защиту животных и в поддержку строительства зооприютов.
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