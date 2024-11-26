«Кинопроба» устроит в Екатеринбурге «детский день»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Первый день зимы екатеринбургский фестиваль «Кинопроба» объявляет «детским днём». А это значит, что фестивальные показы в этот день (который очень удачно выпадает на воскресенье) будет адресованы, прежде всего, самым маленьким зрителям и их родителям.На 1 декабря организаторы «Кинопробы» готовят сразу несколько программ для семейного просмотра. Первая из них начнётся в 10.00 и будет называться «Савченко – 100». Как несложно догадаться по названию, посвящена она столетнему юбилею Анатолия Савченко, прославленного художника-постановщика множества советских мультфильмов, в числе которых такие любимые многими поколениями шедевры, как «Вовка в Тридевятом царстве» «Щелкунчик» или «Возвращение блудного попугая». Зрителям в екатеринбургском Доме Кино программу «Савченко-100» представит генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.В Ельцин Центре, тоже в рамках «Кинопробы», в 11.00 начнётся показ программы фильмов всероссийской акции «Открытая премьера» XXIX Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Её же спустя 20 минут начнут показывать в Доме Кино. Фильмы этой программы так же предназначены для зрителей любого возраста.