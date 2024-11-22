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Похолодание до -15°C и сильный ветер ожидается в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Свердловской области ожидается понижение температуры до -15°C, в Екатеринбурге – до -9°C. Также специалисты прогнозируют ветер до 16 метров в секунду.
В субботу, 30 ноября, в Свердловской области переменная облачность, небольшой снег, изморозь, гололедица. Ночью -10...-5°C, в горах и низинах до -15°C. Днём -5...0°C. Ветер 4-9 м/сек, днём в горах отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, но с гололедицей. Ночью -9...-7°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 1 декабря, в регионе ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7...-2°C, при прояснении до -12°C. Днём -6...-1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -5...-3°C, днём -3...-1°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 30 ноября, в Свердловской области переменная облачность, небольшой снег, изморозь, гололедица. Ночью -10...-5°C, в горах и низинах до -15°C. Днём -5...0°C. Ветер 4-9 м/сек, днём в горах отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, но с гололедицей. Ночью -9...-7°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 1 декабря, в регионе ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7...-2°C, при прояснении до -12°C. Днём -6...-1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -5...-3°C, днём -3...-1°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области
20 ноября 2024
20 ноября 2024