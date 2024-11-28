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В Екатеринбурге стая бродячих собак продолжает кошмарить горожан
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё одна женщина едва не стала жертвой бродячей стаи, обитающей во Втузгородке и Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Накануне собаки накинулись на прохожую на перекрёстке Комсомольской и Педагогической.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, женщину спас мужчина, отпугнувший от собак свистком.
Предположительно, речь идёт о тех же собаках, которых видели рядом с детских садом № 550. Ранее стая покусала там девушку. После этого случая прокуратура и СК организовывали проверки. На место выезжали и специалисты «Спецавтобазы», но никого не нашли.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, женщину спас мужчина, отпугнувший от собак свистком.
Предположительно, речь идёт о тех же собаках, которых видели рядом с детских садом № 550. Ранее стая покусала там девушку. После этого случая прокуратура и СК организовывали проверки. На место выезжали и специалисты «Спецавтобазы», но никого не нашли.
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