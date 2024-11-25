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Пруд в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ могут включить в государственный водный реестр
Фото: Вечерние ведомости
Водоём в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ могут включить в государственный реестр водных объектов.
Как следует из ответа председателя комитета экологии и природопользования администрации Екатеринбурга Игоря Русинова, опубликованного в группе защитников «Собачьего парка», техническое задание на исследование водоёма, по результатам которого будет принято решения о его включении в реестр, уже подготовлено.
Считается, что водоём в парке 50-летия ВЛКСМ представляет собой пруд, образованный у истока реки Монастырки. Сама река далее течёт по коллектору под улицей Большакова.
Отсутствие существующих в черте Екатеринбурга водоёмов в водном реестре – история распространённая. Из-за этого водоёмы оказываются под угрозой уничтожения – к примеру, под засыпку определили озеро Малая Здохня в Верх-Исетском районе, которого также нет в водном реестре. Сейчас включения этого озера в государственный реестр добивается эколог Елена Кольцова.
Как следует из ответа председателя комитета экологии и природопользования администрации Екатеринбурга Игоря Русинова, опубликованного в группе защитников «Собачьего парка», техническое задание на исследование водоёма, по результатам которого будет принято решения о его включении в реестр, уже подготовлено.
Считается, что водоём в парке 50-летия ВЛКСМ представляет собой пруд, образованный у истока реки Монастырки. Сама река далее течёт по коллектору под улицей Большакова.
Отсутствие существующих в черте Екатеринбурга водоёмов в водном реестре – история распространённая. Из-за этого водоёмы оказываются под угрозой уничтожения – к примеру, под засыпку определили озеро Малая Здохня в Верх-Исетском районе, которого также нет в водном реестре. Сейчас включения этого озера в государственный реестр добивается эколог Елена Кольцова.
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