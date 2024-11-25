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В Нижнем Тагиле на проспекте Мира сбили женщину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера днём, около 12.40, в Нижнем Тагиле на проспекте Мира, в районе 18-го дома по улице Новострой на нерегулируемом пешеходном переходе мужчина на Daewoo Nexia сбил женщину.
В результате ДТП пешеход, 39-летняя женщина, получила травмы и её увезли в больницу. Как сообщили Вечерним ведомостям в свердловском УГИБДД, 51-летний водитель Daewoo Nexia должен был пропустить пешехода, но, с его слов, он её не видел, так как его ослепило солнце. Однако едва ли это могло стать оправданием.
Пешеходам в ГИБДД также советуют дожидаться, когда автомобиль остановится, прежде чем переходить через дорогу.
В результате ДТП пешеход, 39-летняя женщина, получила травмы и её увезли в больницу. Как сообщили Вечерним ведомостям в свердловском УГИБДД, 51-летний водитель Daewoo Nexia должен был пропустить пешехода, но, с его слов, он её не видел, так как его ослепило солнце. Однако едва ли это могло стать оправданием.
«Госавтоинспекция напоминает, что водители при подъезде к пешеходному переходу должны снижать скорость своего транспортного средства, чтобы вовремя заметить пешеходов»,
– подчеркнули в пресс-группе.
Пешеходам в ГИБДД также советуют дожидаться, когда автомобиль остановится, прежде чем переходить через дорогу.
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