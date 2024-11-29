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Из-за разлитого бензола в Новоуральске закрыли поликлинику №3
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром жители Новоуральска не смогли попасть в поликлинику №3 на улице Комсомольской. Её закрыли из-за утечки бензола. Об этом сообщает местная газета «Нейва».
По данным издания, утечка произошла вчера ещё вчера в зоне ремонта, который сейчас ведётся на первом и втором этажах. В пресс-службе медсанчасти информацию об утечке бензола подтвердили, заявив, что в здании нашли «разгерметизированный баллончик с инсектицидным аэрозолем неустановленного срока давности».
В связи с инцидентом пациентов, которые прикреплены к поликлинике на Комсомольской, пообещали принимать в поликлинике №2 на Ленина.
Бензол считается одним из самых опасных химических веществ.
По данным издания, утечка произошла вчера ещё вчера в зоне ремонта, который сейчас ведётся на первом и втором этажах. В пресс-службе медсанчасти информацию об утечке бензола подтвердили, заявив, что в здании нашли «разгерметизированный баллончик с инсектицидным аэрозолем неустановленного срока давности».
В связи с инцидентом пациентов, которые прикреплены к поликлинике на Комсомольской, пообещали принимать в поликлинике №2 на Ленина.
Бензол считается одним из самых опасных химических веществ.
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