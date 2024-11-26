В Каменске-Уральском открылся центр поддержки малого и среднего бизнеса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области открылся третий центр «Мой бизнес», где представители малого и среднего бизнеса могут получить все необходимые услуги в рамках одного окна. Он заработал в Каменске-Уральском.На сегодняшний день центры «Мой бизнес» открываются по всей России по инициативе Минэкономразвития РФ и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В Свердловской области инфраструктура центра была сформирована на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Первые центры были открыты в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле. В Каменске-Уральском, где в предпринимательство вовлечено более 42% населения, он работал в пилотном режиме и сейчас заработал в полном формате.В открывшемся центре «Мой бизнес» также есть коворкинг, пространство для переговоров и кабинеты специалистов муниципального фонда поддержки предпринимательства. В ближайшее время там должен появиться большой конференц-зал и креативный кластер, который, как ожидается, будут использовать для работы над творческими проектами и проведения ремесленных ярмарок и мастер-классов. Кроме этого, в центре оборудовано 15 офисных мест, которые местные предприниматели могут арендовать на срок от нескольких часов до года.Как сказал Вечерним ведомостям мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов, что услугами центра и фонда смогу пользоваться не только предприниматели Каменского, но и бизнесмены из соседнего Каменского района. Об этом уже подписали соответствующее соглашение.