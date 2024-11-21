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Екатеринбуржец свёл счёты с жизнью после просьбы жены выпить таблетки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 59-летний мужчина свёл счёты жизнью после того, как его супруга напомнила ему о таблетках, которые ему жизненно необходимо принимать после пережитого четыре года назад инсульта.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в прошлом погибший возглавлял несколько компаний, занимался противопожарными системами и был учредителем организации ветеранов борьбы с преступностью, но из-за пережитого инсульта ему пришлось серьёзно поменять образ жизни, что давалось мужчине нелегко даже спустя годы.
По данным ресурса, на днях после того, как супруга попросила выпить таблетки, он вышел из себя – схватил нож, начал всем угрожать, а потом свёл счёты с жизнью. Прибывшие на вызов медики не смогли его спасти.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в прошлом погибший возглавлял несколько компаний, занимался противопожарными системами и был учредителем организации ветеранов борьбы с преступностью, но из-за пережитого инсульта ему пришлось серьёзно поменять образ жизни, что давалось мужчине нелегко даже спустя годы.
По данным ресурса, на днях после того, как супруга попросила выпить таблетки, он вышел из себя – схватил нож, начал всем угрожать, а потом свёл счёты с жизнью. Прибывшие на вызов медики не смогли его спасти.
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