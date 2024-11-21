Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржец свёл счёты с жизнью после просьбы жены выпить таблетки

10.29 Пятница, 29 ноября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 59-летний мужчина свёл счёты жизнью после того, как его супруга напомнила ему о таблетках, которые ему жизненно необходимо принимать после пережитого четыре года назад инсульта.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в прошлом погибший возглавлял несколько компаний, занимался противопожарными системами и был учредителем организации ветеранов борьбы с преступностью, но из-за пережитого инсульта ему пришлось серьёзно поменять образ жизни, что давалось мужчине нелегко даже спустя годы.

По данным ресурса, на днях после того, как супруга попросила выпить таблетки, он вышел из себя – схватил нож, начал всем угрожать, а потом свёл счёты с жизнью. Прибывшие на вызов медики не смогли его спасти.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Каменске-Уральском пенсионерка тростью разбила голову подростку
21 ноября 2024
В Каменске-Уральском в торговом центре произошла стрельба
21 ноября 2024
В Свердловской области будут судить иностранца-организатора незаконной миграции
27 ноября 2024
Покойник за рулём иномарки угодил в ДТП в Екатеринбурге
20 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:38 После жестокого убийства двух котов в Алапаевске возбудили уголовное дело
14:28 На год закроют движение по улице Авангардной в Екатеринбурге
14:22 В Каменске-Уральском открылся центр поддержки малого и среднего бизнеса
13:17 Учёные УрФУ разработали технологию производства огнеупорного цемента
12:34 Пруд в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ могут включить в государственный водный реестр
12:04 670 килограммов корма собрал ХК «Автомобилист» во время «Пушистого матча»
11:51 В Екатеринбурге стая бродячих собак продолжает кошмарить горожан
11:18 В Первоуральске будут судить лудомана за долги перед друзьями и родственниками
10:29 Екатеринбуржец свёл счёты с жизнью после просьбы жены выпить таблетки
10:09 В Екатеринбурге на улице Щорса при возгорании машины погиб человек
09:42 В Нижнем Тагиле на проспекте Мира сбили женщину
23:45 Одного из частных автобусных перевозчиков Екатеринбурга оштрафовали за перевозки без лицензии
21:29 Менее половины отловленных в Екатеринбурге бродячих собак удаётся пристроить
21:00 Карпинского врача обвиняют в смерти пациента
20:01 Свердловских пожарных вчера вызывали на 10 происшествий с разгулявшимся огнём
19:43 Почти три сотни тысяч рублей отсудил екатеринбуржец у авиакомпании
19:19 Платформа Авито выйдет на рынок временной занятости
17:44 Прокуратура проверит полузаброшенный жилой дом в Карпинске
16:45 В Екатеринбурге пожилая пассажирка потеряла сознание и попала в смертельное ДТП
16:24 СМИ сообщают о задержании вооружённых людей на Синих Камнях в Екатеринбурге
16:02 Рядом с общежитиями УрФУ в Новокольцовском планируется жилая застройка
15:04 Под Екатеринбургом нашли бешенство
14:38 Дизайн-проект 26-й екатеринбургской библиотеки получил приз зрительских симпатий на конкурсе «Золотой Трезини»
13:20 В Екатеринбурге пройдёт «Пушистый матч» со сбором корма для животных
13:08 В Алапаевском районе мужчина жестоко расправился с котами из-за съеденного ужина
12:44 Ещё один пикет против мусорного полигона в Сысертском районе прошёл в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
17:31 Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги
21:01 Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля
19:42 Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%
10:46 Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
16:44 Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
17:28 В России вылов лососевых стал худшим за 20 лет
16:00 Губернатор прокомментировал наезд на группу пешеходов в Челябинске
15:32 В Челябинске водитель влетел в толпу, есть пострадавшие
15:24 66% россиян продают жилье с помощью агентов по недвижимости
14:49 ОАК: руководители ПАО «Яковлев» и АО «Туполев» покидают свои посты
13:24 В Тбилиси полиция усилила охрану парламента на фоне акций протеста
12:29 В Ростовской области задержан заместитель губернатора
12:15 В Вильнюсе грузовой самолет упал на жилой дом
17:53 Эксперты рассказали, как работают поисковые алгоритмы классифайда
17:33 Эксперты собрали практические советы по продвижению в сфере ремонта и строительства
19:22 Пользователи Авито разместили более 1500 объявлений о бесплатном жилье для жителей приграничных регионов
18:24 Исследование: средняя сумма автокредита в России составила 1 940 130 рублей
17:18 В Греции СМИ проводят всеобщую забастовку 
16:31 Только 7% пожилых россиян владеют базовыми цифровыми навыками
14:33 Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
14:25 Пользователи Авито помогли поисковикам «ЛизаАлерт» приобрести радиооборудование
17:46 Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля
14:54 Давшего взятку руководителю пенсионного фонда бизнесмена из Красноярска оставили на свободе
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
Все новости России и мира
14:38 После жестокого убийства двух котов в Алапаевске возбудили уголовное дело
14:28 На год закроют движение по улице Авангардной в Екатеринбурге
14:22 В Каменске-Уральском открылся центр поддержки малого и среднего бизнеса
13:17 Учёные УрФУ разработали технологию производства огнеупорного цемента
12:34 Пруд в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ могут включить в государственный водный реестр
12:04 670 килограммов корма собрал ХК «Автомобилист» во время «Пушистого матча»
11:51 В Екатеринбурге стая бродячих собак продолжает кошмарить горожан
11:18 В Первоуральске будут судить лудомана за долги перед друзьями и родственниками
10:49 В ГУФССП России по Пермскому краю прошёл день открытых дверей для студентов
10:29 Екатеринбуржец свёл счёты с жизнью после просьбы жены выпить таблетки
10:09 В Екатеринбурге на улице Щорса при возгорании машины погиб человек
09:42 В Нижнем Тагиле на проспекте Мира сбили женщину
23:45 Одного из частных автобусных перевозчиков Екатеринбурга оштрафовали за перевозки без лицензии
21:29 Менее половины отловленных в Екатеринбурге бродячих собак удаётся пристроить
21:00 Карпинского врача обвиняют в смерти пациента
20:01 Свердловских пожарных вчера вызывали на 10 происшествий с разгулявшимся огнём
19:43 Почти три сотни тысяч рублей отсудил екатеринбуржец у авиакомпании
19:19 Платформа Авито выйдет на рынок временной занятости
17:44 Прокуратура проверит полузаброшенный жилой дом в Карпинске
16:45 В Екатеринбурге пожилая пассажирка потеряла сознание и попала в смертельное ДТП
16:24 СМИ сообщают о задержании вооружённых людей на Синих Камнях в Екатеринбурге
16:02 Рядом с общежитиями УрФУ в Новокольцовском планируется жилая застройка
15:25 Валерий Сухих: Для нас большая честь – лично встретиться с настоящими героями: ветеранами СВО, волонтерами, работниками прифронтовых производств
15:04 Под Екатеринбургом нашли бешенство
14:38 Дизайн-проект 26-й екатеринбургской библиотеки получил приз зрительских симпатий на конкурсе «Золотой Трезини»
13:57 Валерий Сухих: Разработка и запуск собственных проектов позволили ускорить темпы расселения аварийного жилья
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK