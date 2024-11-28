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В Первоуральске будут судить лудомана за долги перед друзьями и родственниками
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске скамья подсудимых ждёт 42-летнюю местную жительницу, которая из-за своего пристрастия к азартным играм задолжала друзьями и родственникам более 5,6 миллиона рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с августа 2022 года по апреля 2024 года обвиняемая простила у своих знакомых и родных деньги в долг, а потом спускала их на азартные игры, вероятно, каждый раз надеясь отыграться. В итоге из-за её лудомании пострадали 23 человека, долг перед которыми превысил 5,6 миллиона рублей.
Судить лудомана будут по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере).
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с августа 2022 года по апреля 2024 года обвиняемая простила у своих знакомых и родных деньги в долг, а потом спускала их на азартные игры, вероятно, каждый раз надеясь отыграться. В итоге из-за её лудомании пострадали 23 человека, долг перед которыми превысил 5,6 миллиона рублей.
Судить лудомана будут по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере).
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