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Задержанных на Синих Камнях в Екатеринбурге вооружённых людей отпустили
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вооружённых людей, которых задержали на Синих Камнях в Екатеринбурге, отпустили.
Как сообщает Е1, на травматические пистолеты, которые обнаружили у задержанных, было выдано разрешение, а гранатомёт оказался страйкбольным. Также никто из доставленных в отделение полиции не числился в розыске.
Известно, что лишь на некоторых из задержанных были составлены административные протоколы. Какие именно, не уточняется. Вероятно, их составили на владельцев автомобилей с тонировкой на стёклах.
Как сообщает Е1, на травматические пистолеты, которые обнаружили у задержанных, было выдано разрешение, а гранатомёт оказался страйкбольным. Также никто из доставленных в отделение полиции не числился в розыске.
Известно, что лишь на некоторых из задержанных были составлены административные протоколы. Какие именно, не уточняется. Вероятно, их составили на владельцев автомобилей с тонировкой на стёклах.
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