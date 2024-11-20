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Под Нижним Тагилом в дорожной аварии погибли два человека
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вечернее дорожно-транспортное происшествие на подъезде к Нижнему Тагилу привело к гибели двух человек. Случилось это при столкновении иномарок.
Смертельная автоавария произошла сегодня, 29 ноября, на девятом километре дороги Южный подъезд к городу Нижний Тагил. По сообщению Госавтоинспекции Свердловской области, на указанном участке дороги столкнулись машины «Хендай» и «Фиат» — легковушка и грузовой автофургон. Информации о личностях погибших на данный момент нет.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они совместно проводят процессуальные действия по установлению всех обстоятельств случившегося. В связи с тем, что из-за аварии на дороге возникли препятствия, регулировкой движения транспорта занялись экипажи ДПС.
Смертельная автоавария произошла сегодня, 29 ноября, на девятом километре дороги Южный подъезд к городу Нижний Тагил. По сообщению Госавтоинспекции Свердловской области, на указанном участке дороги столкнулись машины «Хендай» и «Фиат» — легковушка и грузовой автофургон. Информации о личностях погибших на данный момент нет.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они совместно проводят процессуальные действия по установлению всех обстоятельств случившегося. В связи с тем, что из-за аварии на дороге возникли препятствия, регулировкой движения транспорта занялись экипажи ДПС.
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