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15:40 | 9.02.2020

Фото: Е1.RU

ГИБДД Екатеринбурга разыскивает водителя, который сбил мужчину

Накануне, 8 февраля, около 8:30, в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 49 сбили мужчину. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП.

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, неустановленный водитель ехал на неустановленной автомашине по проспекту Космонавтов со стороны ул. Индустриии. На регулируемом перекрёстке Космонавтов - Совхозная сбил пешехода, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина 1967 года рождения получил тяжёлые травмы. Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция Екатеринбурга просит очевидцев происшествия обратиться в ГИБДД Екатеринбурга, или позвонить по телефонам: 8-904-165-33-99, 263-19-02, «02». Анонимность гарантируется.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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