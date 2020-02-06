В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети вдоль ЦПКиО

14:26 | 7.02.2020

Фото http://svkirillov.livejournal.com

В Екатеринбурге подготовят проект планировки и проекта межевания территории, предназначенной для благоустройства набережной реки Исети, от улицы Щорса до переулка Базового. Проектированием займется компания ООО «Альфа Строй» (холдинг Acons Group), которое занималось строительством БЦ «Клевер Парк» и аэропорта в Перми. Соответствующее постановление подписал и.о. Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.



В настоящее время набережная реки Исеть от Щорса до переулка Базового не благоустроенна как со стороны ЦПКиО, так и промзоны. Не исключено, что впоследствии эту территорию также отдадут под застройку компании, связанной с «Клевер Парком».

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