Новости дня
23:37 | 31.01.2020
Фото: om1.ru
В 2019 году свердловские медики полностью выполнили план по диспансеризации населения
Так, 33% от общего числа – заболевания эндокринной системы, причем каждый десятый из больных страдает сахарным диабетом. На втором месте болезни системы кровообращения (32%). Кроме того, медики выявили 872 случая злокачественных новообразований.
«Диспансеризация населения является одним из главных направлений профилактической работы, так как важно вовремя обнаружить предвестники развития заболевания и направить человека к «профильному специалисту» и, в конечном итоге, не допустить развитие заболевания до фатальной стадии», – рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
Напомним, что с 2019 года введен новый порядок диспансеризации. Профмедосмотр для граждан проводится ежегодно, а диспансеризация 1 раз в 3 года для людей в возрасте от 18 до 39 лет и с 40 лет – ежегодно.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
31.01.2020
23:37 | 31.01.2020
В 2019 году свердловские медики полностью выполнили план по диспансеризации населения
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