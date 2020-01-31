В 2019 году свердловские медики полностью выполнили план по диспансеризации населения

23:37 | 31.01.2020

Фото: om1.ru

В Свердловской области в 2019 году полностью выполнен план по диспансеризации населения. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, в ходе обследований было выявлено 89 тысяч заболеваний.



Так, 33% от общего числа – заболевания эндокринной системы, причем каждый десятый из больных страдает сахарным диабетом. На втором месте болезни системы кровообращения (32%). Кроме того, медики выявили 872 случая злокачественных новообразований.



«Диспансеризация населения является одним из главных направлений профилактической работы, так как важно вовремя обнаружить предвестники развития заболевания и направить человека к «профильному специалисту» и, в конечном итоге, не допустить развитие заболевания до фатальной стадии», – рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.



Напомним, что с 2019 года введен новый порядок диспансеризации. Профмедосмотр для граждан проводится ежегодно, а диспансеризация 1 раз в 3 года для людей в возрасте от 18 до 39 лет и с 40 лет – ежегодно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»