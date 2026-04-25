В свердловских лесах начали тестировать систему, которая находит удары молний
Фото: Владимир Задумин
В Свердловской области в тестовом режиме запустили систему грозопеленгации. Она помогает находить места, куда ударила молния, особенно в труднодоступных районах лесного фонда.
Как сообщили на официальном портале региона, оборудование установили в Ивделе, Таборах и Нижнем Тагиле. Система фиксирует электромагнитное излучение молний, определяет координаты и время разрядов, а затем сопоставляет эти данные с погодными условиями.
Если молния ударила в землю, а осадков в этом районе не было и стоит сухая погода, такую точку берут под особый контроль. После этого специалисты Уральской авиабазы направят туда авиационное патрулирование, чтобы проверить возможное возгорание.
С департаменте информационной политики утверждают, что большинство лесных пожаров по-прежнему возникает из-за действий людей.
Напомним, с 25 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим: запрещены костры, открытый огонь, мангалы, сжигание мусора и сухой травы, а также проведение пожароопасных работ.
