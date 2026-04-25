В свердловских лесах начали тестировать систему, которая находит удары молний

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области в тестовом режиме запустили систему грозопеленгации. Она помогает находить места, куда ударила молния, особенно в труднодоступных районах лесного фонда.Как сообщили на официальном портале региона, оборудование установили в Ивделе, Таборах и Нижнем Тагиле. Система фиксирует электромагнитное излучение молний, определяет координаты и время разрядов, а затем сопоставляет эти данные с погодными условиями.Если молния ударила в землю, а осадков в этом районе не было и стоит сухая погода, такую точку берут под особый контроль. После этого специалисты Уральской авиабазы направят туда авиационное патрулирование, чтобы проверить возможное возгорание.С департаменте информационной политики утверждают, что большинство лесных пожаров по-прежнему возникает из-за действий людей.Напомним, с 25 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим: запрещены костры, открытый огонь, мангалы, сжигание мусора и сухой травы, а также проведение пожароопасных работ. Мероприятие для возрастной категории 18+