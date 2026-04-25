В Екатеринбурге задержаны рейсы в Москву, Сочи и Петербург

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия из-за задержек авиарейсов в аэропортах Урала. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.Основная часть задержек пришлась на Екатеринбург. В аэропорту Кольцово не вылетели вовремя сразу несколько рейсов: «Победы» DP-340 в Сочи, DP-516 в Санкт-Петербург, DP-612 в Калининград и DP-408 в Москву. Также задержаны рейсы SU-2961 «Аэрофлота» в Сочи, SU-2817 в Минеральные Воды и N4-504 авиакомпании Nord Wind в Сочи.Как уточнили в ведомстве, на первом этаже Кольцово организована мобильная приёмная для оперативного реагирования на обращения пассажиров.Задержки также зафиксированы в других городах Уральского транспортного региона. В Челябинске не вылетели вовремя рейсы «Победы» № 414 и № 6570 в Москву и № 324 в Сочи. В Кургане задержан рейс EO-520 авиакомпании «Икар» в Сочи. В Перми – рейсы FV 6130 и DR 366 авиакомпании «Россия» в Сочи. В Сургуте – рейс DP502 авиакомпании «Победа» в Сочи.В транспортной прокуратуре заявили, что контролируют соблюдение прав пассажиров. Обратиться к дежурному прокурору можно по телефону 8-922-120-60-50 или через интернет-приёмную. Мероприятие для возрастной категории 18+