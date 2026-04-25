Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге задержаны рейсы в Москву, Сочи и Петербург

11.45 Вторник, 28 апреля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия из-за задержек авиарейсов в аэропортах Урала. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Основная часть задержек пришлась на Екатеринбург. В аэропорту Кольцово не вылетели вовремя сразу несколько рейсов: «Победы» DP-340 в Сочи, DP-516 в Санкт-Петербург, DP-612 в Калининград и DP-408 в Москву. Также задержаны рейсы SU-2961 «Аэрофлота» в Сочи, SU-2817 в Минеральные Воды и N4-504 авиакомпании Nord Wind в Сочи.

Как уточнили в ведомстве, на первом этаже Кольцово организована мобильная приёмная для оперативного реагирования на обращения пассажиров.

Задержки также зафиксированы в других городах Уральского транспортного региона. В Челябинске не вылетели вовремя рейсы «Победы» № 414 и № 6570 в Москву и № 324 в Сочи. В Кургане задержан рейс EO-520 авиакомпании «Икар» в Сочи. В Перми – рейсы FV 6130 и DR 366 авиакомпании «Россия» в Сочи. В Сургуте – рейс DP502 авиакомпании «Победа» в Сочи.

В транспортной прокуратуре заявили, что контролируют соблюдение прав пассажиров. Обратиться к дежурному прокурору можно по телефону 8-922-120-60-50 или через интернет-приёмную.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
Все новости Свердловской области
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK