Ученые УрФУ заявили о связи кефира со снижением риска гипертонии и диабета

11.12 Вторник, 28 апреля 2026
Исследователи Уральский федеральный университет сообщили, что регулярное употребление кефира может быть связано со снижением риска гипертонии и диабета. Как уточняют в вузе, выводы сделаны на основе анализа питательной и микробиологической ценности напитка, а также его влияния на организм. Результаты работы опубликованы в научном журнале Food Production, Processing and Nutrition.

По данным ученых, в экспериментах на животных кефир показал способность снижать артериальное давление. Как пояснила заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалёва, эффект связан с образованием пептидов — они блокируют ферменты, сужающие сосуды, и влияют на гормоны, регулирующие давление. Также напиток, по ее словам, может воздействовать на механизмы нервной системы, связанные с работой сердца.

Кроме того, как утверждают исследователи, кефир демонстрирует противодиабетические свойства. В частности, в ряде работ отмечено влияние отдельных штаммов бактерий на уровень глюкозы и чувствительность к инсулину. В экспериментах на животных и в наблюдениях с участием людей фиксировалось снижение уровня сахара натощак и показателя HbA1c, уточнила Ковалёва.

При этом в университете подчеркивают, что речь идет о предварительных выводах. По словам исследователей, результаты могут зависеть от состава напитка, типа закваски и условий ферментации, а оптимальная дозировка и длительность употребления пока не определены. Ученые отмечают необходимость дополнительных клинических исследований.

В УрФУ также добавили, что кефир остается функциональным продуктом с пробиотическими свойствами, однако давать универсальные рекомендации по его употреблению пока преждевременно.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
