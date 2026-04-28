В Екатеринбург завезли 11 тонн голубики из Китая

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбург поступила первая партия голубики из Китая — более 11 тонн ягод общей стоимостью свыше 10 млн рублей.Как сообщили в Уральское таможенное управление, поставка носит пробный характер. Исполняющий обязанности начальника управления Сергей Епифанов отметил, что при наличии спроса импортёр может сделать такие поставки регулярными.В ведомстве уточнили, что продукция прошла таможенный и фитосанитарный контроль в приоритетном порядке, так как относится к скоропортящимся товарам.Ожидается, что в ближайшее время голубика появится в магазинах Уральского федерального округа. Мероприятие для возрастной категории 18+