Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбург завезли 11 тонн голубики из Китая
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбург поступила первая партия голубики из Китая — более 11 тонн ягод общей стоимостью свыше 10 млн рублей.
Как сообщили в Уральское таможенное управление, поставка носит пробный характер. Исполняющий обязанности начальника управления Сергей Епифанов отметил, что при наличии спроса импортёр может сделать такие поставки регулярными.
В ведомстве уточнили, что продукция прошла таможенный и фитосанитарный контроль в приоритетном порядке, так как относится к скоропортящимся товарам.
Ожидается, что в ближайшее время голубика появится в магазинах Уральского федерального округа.
Ожидается, что в ближайшее время голубика появится в магазинах Уральского федерального округа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию