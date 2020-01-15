В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на архитектора Александра Кротова

14:24 | 29.01.2020

Фото со страницы Александра Кротова в фейсбуке

В столице Урала сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в нападении на пожилого архитектора Александра Кротова. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на сына пострадавшего Степана Кротова.



Подозреваемым оказался 33-летним местным жителем. По словам Степана Кротова, он уже признал вину, но второго участника произошедшего не сдает. Поводом для нападения на архитектора стало замечание, которое сделал Александр Кротов.



Напомним, что на пожилого архитектора напали вскоре после того, как он вышел из кафе на улице Малышева. Двое молодых людей, которых в заведении мужчина попросил вести себя потише, жестоко избили Александра Кротова. Он до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.



Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Его обвиняют по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»