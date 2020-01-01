В Екатеринбурге состоялось вручение премии Павла Бажова

19:15 | 28.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Лучшим литераторам Свердловской области вручили XXI Всероссийскую литературную премию имени Павла Бажова. Мероприятие состоялось в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала.



В номинации «Мастер. Проза» победил Олег Хафризов с повестью «Пещий отрок», в номинации «Мастер. Поэзтия» - Александр Вавилов со сборником «Корабельный кот», в номинации «Литературоведение. Критика. Публицистика» с монографией «Ab ovo. Франц Кафка с самого начала» победил Валерий Белоножко, а в номинации «Польза дела» - Евгений Зашихин с проектом «Белинка: 12 глав истории», а также журнал «Урал» с проектом «Детская. Альманах для семейного чтения».



Напомним, что бажовская премия была учреждена в 1999 году. Писатели называют её уральской «нобелевкой».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»