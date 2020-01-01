В центре Екатеринбурга гуляют слоны

17:22 | 23.01.2020

Фото: e1.ru

Жители Екатеринбурга активно снимают видео и фото с разгуливающими по улицам города слонами.



В приемной екатеринбургского цирка отрицают побег животных и называют это финалом программы и перевозкой животных в другой город. Стоит полагать, что либо что-то пошло не так, либо слон – самообслуживаемый транспорт.





Предположительно, данные слоны – участники программы «Итальянский новый год», которую привезла гастролирующая труппа.



Екатеринбургский цирк отметил, что слоны, будучи под впечатлением от снега, «решили немного развеяться и выйти на прогулку в сопровождении итальянских дрессировщиков и служащих». Помимо прочего, сообщается, что прогуляться перед длительным переездом решили 45-летняя Карла и 50-летняя Рании.



«Артисток» ожидает Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке, куда они и отправляются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»