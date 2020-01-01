Библиотека имени Белинского в Екатеринбурге начинает проводить серию лекций «75 минут о войне»

13:35 | 23.01.2020

Фото: МАУ «Город»

Библиотека имени В.Г.Белинского запускает два цикла лекций в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «75 минут о войне», об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Первый цикл лекций будет читать начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, а второй – постоянный лектор библиотеки, художник и популяризатор изобразительного искусства Надежда Маценко.



Первая лекция на тему «Накануне. Предвоенное десятилетие. 1930-1940 годы» состоится уже в эту пятницу, 24 января. Надежда Маценко расскажет гостям библиотеке о пятилетках, репрессиях и событиях за рубежом.



Вход на мероприятие свободный.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»