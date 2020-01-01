БК «Уралмаш» обыграл «Урал» со счётом 76:74

14:50 | 22.01.2020

В Екатеринбурге состоялся матч баскетбольных команд «Уралмаш» и «Урал». С небольшим преимуществом победу одержал «Уралмаш» – 76:74.



В составе «Урала» отличились Павел Александров (17 очков), Дмитрий Дойников (14 очков) и Сергей Караулов (10 очков 15 подборов).



В начале игры лидер «Уралмаша» Аарон Паркс смог набрать пять очков подряд и вывести свою команду вперёд, но в ответ обрушился шквал успешных атак. В концовке первой четверти центровые Алан Макиев и Максим Кривошеев сделали «Уралмаш» снова лидером.



Во второй четверти продолжилась равная игра. «Урал» не мог догнать соперника, а «Уралмаш» в это время очень медленно наращивал преимущество, и к концу третьей четверти оно достигло 15 очков. За минуту и 15 секунд до сирены «Урал» смог сократить отставание до двух очков. Финальный счёт матча – 76:74.



Самым результативным игроком матча стал Аарон Паркс «Уралмаш», который набрал 24 очка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»